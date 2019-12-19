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В Башкирии разыскиваются пропавшие Алия Баязитова с сыном

Добавлено: 19.12.19
Просмотров: 122
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Башкирии разыскиваются пропавшие Алия Баязитова с сыном

20-летняя жительница посёлка Аркаим пропала с сыном 17 декабря. Алия Баязитова ушла из дома в этот вторник с двухлетним сыном Риязом. До сих пор местонахождение девушки неизвестно.


Муж и брат Алии подали заявление в правоохранительные органы. Полиция уже опросила всех родственников пропавшей. Как сообщают источники «КП-Уфа», в семье не было конфликтов, поэтому исчезновение молодой мамы не только встревожило, но и удивило родственников.

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Лилия, родственница Алии
«Они могли уехать в Уфу, там живет сестра Алии».

Родственница Алии предполагает, что девушку можно найти в столице. В Уфе живёт сестра молодой мамы. На момент исчезновения на Алие был надет черный пуховик, а на Риязе – чёрная куртка, на которой нарисована лошадь красного цвета, и чёрные болоневые штаны.
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Источник: bash.news
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