В Башкирии разыскиваются пропавшие Алия Баязитова с сыном

20-летняя жительница посёлка Аркаим пропала с сыном 17 декабря. Алия Баязитова ушла из дома в этот вторник с двухлетним сыном Риязом. До сих пор местонахождение девушки неизвестно.





Муж и брат Алии подали заявление в правоохранительные органы. Полиция уже опросила всех родственников пропавшей. Как сообщают источники «КП-Уфа», в семье не было конфликтов, поэтому исчезновение молодой мамы не только встревожило, но и удивило родственников.

«Они могли уехать в Уфу, там живет сестра Алии».

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Родственница Алии предполагает, что девушку можно найти в столице. В Уфе живёт сестра молодой мамы. На момент исчезновения на Алие был надет черный пуховик, а на Риязе – чёрная куртка, на которой нарисована лошадь красного цвета, и чёрные болоневые штаны.