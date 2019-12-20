Массовая авария в Башкирии: на трассе Туймазы – Октябрьский столкнулись автобус и два автомобиля

Массовая авария произошла сегодня, 20 декабря, на автодороге Туймазы – Октябрьский.



Предположительно, во время подъема в гору столкнулись маршрутный автобус, внедорожник Mitsubishi и отечественный автомобиль ВАЗ-2114.По мнению очевидцев, причиной ДТП могли стать сильный снегопад и плохо очищенные дороги.По предварительным данным, в аварии пострадал водитель «четырнадцатой». Обстоятельства ДТП выясняются.