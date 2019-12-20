Массовая авария в Башкирии: на трассе Туймазы – Октябрьский столкнулись автобус и два автомобиля
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Массовая авария произошла сегодня, 20 декабря, на автодороге Туймазы – Октябрьский.
По мнению очевидцев, причиной ДТП могли стать сильный снегопад и плохо очищенные дороги.
По предварительным данным, в аварии пострадал водитель «четырнадцатой». Обстоятельства ДТП выясняются.
Источник:
gtrk.tv
Фото:
vk.com
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