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Массовая авария в Башкирии: на трассе Туймазы – Октябрьский столкнулись автобус и два автомобиля

Добавлено: 20.12.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Происшествия
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Массовая авария в Башкирии: на трассе Туймазы – Октябрьский столкнулись автобус и два автомобиля

Массовая авария произошла сегодня, 20 декабря, на автодороге Туймазы – Октябрьский.

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Предположительно, во время подъема в гору столкнулись маршрутный автобус, внедорожник Mitsubishi и отечественный автомобиль ВАЗ-2114.

По мнению очевидцев, причиной ДТП могли стать сильный снегопад и плохо очищенные дороги.

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель «четырнадцатой». Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: gtrk.tv
Фото: vk.com
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