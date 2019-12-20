Массовая авария под Уфой: грузовая фура наехала на легковушку

Накануне вечером произошло ДТП с участием нескольких машин. На трассе Уфа-Оренбург столкнулись грузовая фура, снегоуборочный трактор и легковая машина Volvo X070. Сообщается, что в автомобиле находились дети.



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47-летний житель Татарстана за рулем большого грузовика наехал на трактор и машину Volvo. Пострадали три человека – пассажиры легковушки. Женщина и два ребенка 5 и 7 лет получили травмы.Всем пострадавшим оказана нужна медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. А следствию предстоит выяснить обстоятельства аварии.