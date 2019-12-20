В Бураевском районе на берегу реки обнаружили тело завернутое в мешок

В одной из деревень Бураевского района пропавшего без вести мужчину нашли мертвым. Его тело было завернуто в мешок и лежало в канаве на берегу реки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».





По данным собеседника, погибший числился без вести пропавшим с 13 декабря. В тот день он ушел из дома и больше не вернулся. Накануне, 19 декабря, поиски привели полицейских на берег местной реки, при осмотре которого в канаве был обнаружен мешок. Внутри находилось тело. На шее убитого было два колотых ранения. Труп передали на судебно-медицинскую экспертизу.

По всей видимости, на примете у полицейских уже был подозреваемый в убийстве – найдя тело, они сразу же направились к 63-летнему соседу погибшего. У него дома они заметили следы крови и волосы. Правоохранители изъяли их и направили криминалистам. Известно, что здесь же хранились 25 ножей, которые также были переданы специалистам.