В Уфе из машины банкира выкрали 500 тысяч рублей

18 декабря у ювелирного магазина предприниматель из Уфы остановил свою машину. Мужчина покинул свой Range Rover, но, когда вернулся, увидел разбитое стекло автомобиля. Злоумышленник выкрал из иномарки сумку всего за пять минут.



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Как оказалось, в сумке банкира находились важные документы и более полумиллиона рублей. Конечно, оставить ситуацию просто так мужчина не мог. Уже через 15 минут потерпевший давал показания полиции.На месте преступления были найдены важные улики. Следы от обуви, след ткани и кусок тонировки с остатками стекла помогут в поисках пора. Также момент кражи был запечатлён на камеру слежения.