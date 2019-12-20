В Уфе из машины банкира выкрали 500 тысяч рублей

18 декабря у ювелирного магазина предприниматель из Уфы остановил свою машину. Мужчина покинул свой Range Rover, но, когда вернулся, увидел разбитое стекло автомобиля. Злоумышленник выкрал из иномарки сумку всего за пять минут.
Как оказалось, в сумке банкира находились важные документы и более полумиллиона рублей. Конечно, оставить ситуацию просто так мужчина не мог. Уже через 15 минут потерпевший давал показания полиции.
На месте преступления были найдены важные улики. Следы от обуви, след ткани и кусок тонировки с остатками стекла помогут в поисках пора. Также момент кражи был запечатлён на камеру слежения. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram