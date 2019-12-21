Авария в Дюртюлинском районе: водитель «Лады Гранта» столкнулся с грузовиком «Ман», погибли двое

В Дюртюлинском районе 62-летний водитель «Лады Гранта» столкнулся с грузовиком «Ман». По информации регионального ГИБДД, в результате аварии на месте происшествия скончались две пассажирки отечественной легковушки, водитель госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ

ДТП произошло около 6:30 на 26 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск.На месте работают полиция и другие службы. Подробности уточняются.