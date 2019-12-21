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Авария в Дюртюлинском районе: водитель «Лады Гранта» столкнулся с грузовиком «Ман», погибли двое

Добавлено: 21.12.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Авария в Дюртюлинском районе: водитель «Лады Гранта» столкнулся с грузовиком «Ман», погибли двое

В Дюртюлинском районе 62-летний водитель «Лады Гранта» столкнулся с грузовиком «Ман». По информации регионального ГИБДД, в результате аварии на месте происшествия скончались две пассажирки отечественной легковушки, водитель госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

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ДТП произошло около 6:30 на 26 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск.

На месте работают полиция и другие службы. Подробности уточняются.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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