Авария в Дюртюлинском районе: водитель «Лады Гранта» столкнулся с грузовиком «Ман», погибли двое
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В Дюртюлинском районе 62-летний водитель «Лады Гранта» столкнулся с грузовиком «Ман». По информации регионального ГИБДД, в результате аварии на месте происшествия скончались две пассажирки отечественной легковушки, водитель госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.
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На месте работают полиция и другие службы. Подробности уточняются.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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