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В Стерлитамаке произошло ДТП с участием полицейского автомобиля | видео

Добавлено: 21.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке произошло ДТП с участием полицейского автомобиля | видео

На перекрестке улиц Волочаевкая — Николаева утром в субботу, 21 декабря, столкнулись полицейский автомобиль марки УАЗ, именуемый в народе «буханкой», и внедорожник марки «Хендай».


Местная жительница Людмила Кондратьева записала последствия инцидента и разговор с водителем «буханки» на видео, она опубликовала его на своей странице в соцсети, а также выложила в паблик «Стерлитамак Сити». Как следует из разговора, Людмила считает, что в аварии виноват полицейский. 

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В ведомстве прокомментировали произошедшее.
 — По имеющейся информации, водитель служебного автомобиля, двигаясь со включенными проблесковыми маячками, выехал на перекресток, где столкнулся с иномаркой. В результате ДТП машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства ДТП, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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Источник: ufa1.ru
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