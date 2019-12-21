В Стерлитамаке произошло ДТП с участием полицейского автомобиля | видео

На перекрестке улиц Волочаевкая — Николаева утром в субботу, 21 декабря, столкнулись полицейский автомобиль марки УАЗ, именуемый в народе «буханкой», и внедорожник марки «Хендай».



Местная жительница Людмила Кондратьева записала последствия инцидента и разговор с водителем «буханки» на видео, она опубликовала его на своей странице в соцсети, а также выложила в паблик «Стерлитамак Сити». Как следует из разговора, Людмила считает, что в аварии виноват полицейский.

— По имеющейся информации, водитель служебного автомобиля, двигаясь со включенными проблесковыми маячками, выехал на перекресток, где столкнулся с иномаркой. В результате ДТП машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства ДТП, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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В ведомстве прокомментировали произошедшее.