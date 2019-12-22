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В Уфе локализовали пожар на «Опытном заводе Нефтехим»

Добавлено: 22.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе локализовали пожар на «Опытном заводе Нефтехим»

Большой пожар, возникший сегодня в трехэтажном кирпичном производственном здании АО «Опытный завод Нефтехим» на улице Инициативная в Уфе, локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Ведется его ликвидация, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии.


«На месте работает передвижная лаборатория по замеру ПДК. Сейчас производится тушение разлившейся легковоспламеняющейся жидкости. Горение происходит на территории промзоны, жилых домов вблизи нет.

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Погибших и пострадавших нет, — подчеркнули в ведомстве. — В тушении участвует 135 человек и 45 единиц техники. Сил и средств достаточно. Причины ЧП устанавливаются, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России».Как сообщало агентство «Башинформ», сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 4.55 (мск.).

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
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