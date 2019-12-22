Авария в Нуримановском районе: водитель вахтового «Форд Транзит» наехал на ВАЗ-2106

В Нуримановском районе 55-летний водитель вахтового «Форд Транзит» наехал на стоящую на проезжей части ВАЗ-2106. Как сообщает республиканское УГИБДД, водитель легковушки скончался на месте.





«Мужчине было 43 года. На момент ДТП он осуществлял сцепку тросом к задней части своего автомобиля попутного ВАЗ-2107 для транспортировки», - рассказали в ГИБДД по РБ.

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Фото: ГИБДД по РБ

Происшествие произошло около 8:00 на перекрестке трассы Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка и улицы Электрофикации села Павловка. В автобусе находилось семь пассажиров, никто пострадал.