Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Нуримановском районе: водитель вахтового «Форд Транзит» наехал на ВАЗ-2106

Авария в Нуримановском районе: водитель вахтового «Форд Транзит» наехал на ВАЗ-2106

Добавлено: 22.12.19
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Нуримановском районе: водитель вахтового «Форд Транзит» наехал на ВАЗ-2106

В Нуримановском районе 55-летний водитель вахтового «Форд Транзит» наехал на стоящую на проезжей части ВАЗ-2106. Как сообщает республиканское УГИБДД, водитель легковушки скончался на месте.


«Мужчине было 43 года. На момент ДТП он осуществлял сцепку тросом к задней части своего автомобиля попутного ВАЗ-2107 для транспортировки», - рассказали в ГИБДД по РБ.

В Нуримановском районе агрофирмы распыляли пестициды не уведомив население

Читайте также:

В Нуримановском районе агрофирмы распыляли пестициды не уведомив население
Происшествие произошло около 8:00 на перекрестке трассы Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка и улицы Электрофикации села Павловка. В автобусе находилось семь пассажиров, никто пострадал.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Нуримановском районе водитель «Лады Нива» наехал на лежавшего на проезжей части человека
Происшествия
В Нуримановском районе водитель «Лады Нива» наехал на лежавшего на проезжей части человека
Страшная авария в Нуримановском районе: погибли два водителя
Происшествия
Страшная авария в Нуримановском районе: погибли два водителя
В Краснокамском районе водитель "Приоры" насмерть задавил молодого человека
Происшествия
В Краснокамском районе водитель "Приоры" насмерть задавил молодого человека
В Иглинском районе водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода
Происшествия
В Иглинском районе водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода
На трассе под Уфой столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутный автобус «Форд Транзит»
Происшествия
На трассе под Уфой столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутный автобус «Форд Транзит»
В Нуримановском районе полицейский покончил жизнь самоубийством
Происшествия
В Нуримановском районе полицейский покончил жизнь самоубийством
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
Происшествия
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: