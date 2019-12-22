Авария в Нуримановском районе: водитель вахтового «Форд Транзит» наехал на ВАЗ-2106
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В Нуримановском районе 55-летний водитель вахтового «Форд Транзит» наехал на стоящую на проезжей части ВАЗ-2106. Как сообщает республиканское УГИБДД, водитель легковушки скончался на месте.
«Мужчине было 43 года. На момент ДТП он осуществлял сцепку тросом к задней части своего автомобиля попутного ВАЗ-2107 для транспортировки», - рассказали в ГИБДД по РБ.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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