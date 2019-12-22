ДТП В Янаульском районе: автоледи насмерть сбила молодую девушку
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В Янаульском районе 35-летняя автоледи за рулем «Лада Икс-Рей» сбила насмерть молодую девушку. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, погибшей было всего 22 года.
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«По словам автолюбителя, погибшая шла по дороге в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде», - отметили в региональном ГИБДД.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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