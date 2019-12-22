ДТП В Янаульском районе: автоледи насмерть сбила молодую девушку

В Янаульском районе 35-летняя автоледи за рулем «Лада Икс-Рей» сбила насмерть молодую девушку. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, погибшей было всего 22 года.



«По словам автолюбителя, погибшая шла по дороге в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде», - отметили в региональном ГИБДД.

Фото: ГИБДД по РБ

Происшествие произошло около 20:00 на 9 километре автодороги Янбарис-Киск-Каин-Айбуляк.