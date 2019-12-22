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Авария в Абзелиловском районе: по вине пьяного водителя ВАЗ-2104 погиб пассажир

Добавлено: 22.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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Авария в Абзелиловском районе: по вине пьяного водителя ВАЗ-2104 погиб пассажир

В Абзелиловском районе республики по вине пьяного водителя погиб пассажир.


Как сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Башкирии, ЧП произошло накануне вечером на 3 км автодороги Таксырово-Гусево.

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«46-летний местный житель за рулём ВАЗ-2104 съехал в кювет с последующим наездом на дерево. В результате дорожной аварии водитель получил травмы. Его 36-летний пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — констатировали в ГИБДД. Всего за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,1 тысячи нарушений Правил дорожного движения, задержаны 43 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.
21 декабря на дорогах республики зарегистрировано в общей сложности 15 ДТП, в которых восемь человек погибли, 21 получил травмы.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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