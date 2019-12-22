Авария в Абзелиловском районе: по вине пьяного водителя ВАЗ-2104 погиб пассажир

«46-летний местный житель за рулём ВАЗ-2104 съехал в кювет с последующим наездом на дерево. В результате дорожной аварии водитель получил травмы. Его 36-летний пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — констатировали в ГИБДД. Всего за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,1 тысячи нарушений Правил дорожного движения, задержаны 43 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.
21 декабря на дорогах республики зарегистрировано в общей сложности 15 ДТП, в которых восемь человек погибли, 21 получил травмы. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram