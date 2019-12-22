В Ишимбайском районе задержали группу браконьеров во главе с инспектором рыбохраны

«По предварительным данным, организатором группы являлся общественный инспектор рыбоохраны. Всего в рамках операции было изъято 300 кг рыбы. Задержанных нарушителей передали сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
Как рассказал Сергей Онищенко, браконьерами оказались жители Стерлитамака, заявившие о том, что они работали на инспектора рыбоохраны.
«Задержание одной группы рыбаков, незаконно ловивших рыбу — лишь малая доля в масштабах реки Белой. Но я с уверенностью могу сказать, что работа общественных инспекторов природоохранного ведомства поможет уменьшить ущерб, причиняемый водным объектам республики», — резюмировал Фанур Давлетбаев.