В Ишимбайском районе задержали группу браконьеров во главе с инспектором рыбохраны

В Ишимбайском районе Башкирии задержали группу браконьеров, незаконно ловивших рыбу в реке Белой.





Браконьеров неподалеку от деревни Октябрь задержали общественный инспектор Минэкологии Фанур Давлетбаев и председатель Центра сохранения окружающей среды Башкирии Сергей Онищенко.

«По предварительным данным, организатором группы являлся общественный инспектор рыбоохраны. Всего в рамках операции было изъято 300 кг рыбы. Задержанных нарушителей передали сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

«Задержание одной группы рыбаков, незаконно ловивших рыбу — лишь малая доля в масштабах реки Белой. Но я с уверенностью могу сказать, что работа общественных инспекторов природоохранного ведомства поможет уменьшить ущерб, причиняемый водным объектам республики», — резюмировал Фанур Давлетбаев.

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Фото: пресс-служба Минэкологии Башкирии

Как рассказал Сергей Онищенко, браконьерами оказались жители Стерлитамака, заявившие о том, что они работали на инспектора рыбоохраны.