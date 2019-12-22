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Стали известны имена погибших в аварии в Абзелиловском районе

Добавлено: 22.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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Стали известны имена погибших в аварии в Абзелиловском районе

Стали известны личности двоих парней из Башкирии, которые погибли в страшном ДТП вечером 21 декабря в Абзелиловском районе Башкирии.


Как ранее сообщалось, около 19 часов на 7 километре автодороги Аскарово-Аэропорт лоб в лоб столкнулись «Skoda Fabia» и ЗАЗ «Chance». К сожалению, удар был такой силы, что на месте аварии погибли сразу три человека: 21-летний водитель ЗАЗ и его 27-летний пассажир, а также 53-летняя пассажирка «Skoda». Травмы получили еще пятеро – второй водитель вместе со своими двумя пассажирами и еще двое из автомобиля ЗАЗ.

Авария в Абзелиловском районе: столкнулись Škoda Fabia и ЗАЗ Chance, погибли три человека

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Авария в Абзелиловском районе: столкнулись Škoda Fabia и ЗАЗ Chance, погибли три человека
Погибшими молодыми людьми оказались местные жители – 21-летний водитель Айгиз Калимов и 27-летний Ирек Фаизьянов.

Как рассказали знакомые молодых людей, в тот злополучный день ребята ехали в Магнитогорск. Оба они трудились на Магнитогорском металлургическом комбинате. Еще двоих пассажиров они подобрали по пути – решили подвезти. Пока друзья и близкие недоумевают, как произошла авария. В этом предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
- Я ехал домой с работы, остановился, не понимал, что происходит. Увидел, что авария очень серьезная, а потом и вовсе узнал, что наши парни погибли, - говорит Ильгам Н. – Насколько я знаю, занесло «Шкоду» и выбросило на встречную полосу.

Погибшие еще не успели жениться и создать свои семьи. Со слов односельчан, Ирек проживал со своим пожилым отцом, а Айгиз с родителями, братишкой и сестренкой.

- Мы потеряли очень хороших, трудолюбивых и отзывчивых парней, - скорбят по ним друзья и родители.
- Вместе с Айгизом мы учились вместе в ДОСААФ. Он был всегда на позитиве, веселый, жизнерадостный. Не могу поверить, что его больше нет, - сказал Ильгам.
Обоих парней похоронят завтра, 23 декабря.

Источник: www.ufa.kp.ru
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