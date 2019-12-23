Авария в Иглинском районе: столкнулись встречные «Лада Калина» и «Nissan Almera»

ДТП произошло накануне, 22 декабря, около 11 часов в Иглинском районе. На 15 километре автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка столкнулись «Лада Калина» под управлением 52-летнего уфимца и встречный «Nissan Almera», за рулём которого находился 51-летний местный житель.



Фото: ГИБДД РБ

В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его 59-летняя пассажирка с различными травмами госпитализированы. С «Nissan» помощь медиков понадобилась 53-летней пассажирке.Всего 22 декабря на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 10 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2 тысяч нарушений ПДД, задержаны 49 нетрезвых водителей.