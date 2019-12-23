В Уфе автобус въехал в грузовик

В уфимской Черниковке произошла авария: сегодня, 23 декабря, днем автобус № 211 въехал в грузовик. Очевидцы поделились фотографиями и видео с места происшествия в соцсетях. Водительское место раздроблено всмятку, мы видим это на фотографиях.



— В автобусе № 211 пассажиров не было, он двигался в сторону Тимашево, — сказали в ведомстве. — Водители обеих машин не пострадали. Сотрудники ГИБДД сейчас проводят административное расследование с целью выявить виновника аварии.



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Фото: соцсети

Сама авария произошла на улице Свободы.В пресс-службе ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет.