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В Уфе автобус въехал в грузовик

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе автобус въехал в грузовик

В уфимской Черниковке произошла авария: сегодня, 23 декабря, днем автобус № 211 въехал в грузовик. Очевидцы поделились фотографиями и видео с места происшествия в соцсетях. Водительское место раздроблено всмятку, мы видим это на фотографиях.

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Сама авария произошла на улице Свободы.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет.
— В автобусе № 211 пассажиров не было, он двигался в сторону Тимашево, — сказали в ведомстве. — Водители обеих машин не пострадали. Сотрудники ГИБДД сейчас проводят административное расследование с целью выявить виновника аварии.
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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
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