В Уфе автобус въехал в грузовик

В уфимской Черниковке произошла авария: сегодня, 23 декабря, днем автобус № 211 въехал в грузовик. Очевидцы поделились фотографиями и видео с места происшествия в соцсетях. Водительское место раздроблено всмятку, мы видим это на фотографиях.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет.
— В автобусе № 211 пассажиров не было, он двигался в сторону Тимашево, — сказали в ведомстве. — Водители обеих машин не пострадали. Сотрудники ГИБДД сейчас проводят административное расследование с целью выявить виновника аварии.