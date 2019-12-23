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В Стерлитамаке произошла массовая авария с участием такси

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 29
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке произошла массовая авария с участием такси

Несколько машин столкнулись в городе Стерлитамаке сегодня. Трагедия произошла на улице 20 лет Октября в частном секторе. Известно, что среди пострадавших машин есть автомобиль известного такси.

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Очевидцы сообщают, что две машины столкнулись лоб в лоб. Черная машина перевернулась полностью, проломив крышу, и улетела в сторону. Такси желтого цвета отделалось разбитым носом.

Информация о пострадавших уточняется. Детали происшествия предстоит выяснить.

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Источник: bash.news
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