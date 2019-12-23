В Стерлитамаке произошла массовая авария с участием такси
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Несколько машин столкнулись в городе Стерлитамаке сегодня. Трагедия произошла на улице 20 лет Октября в частном секторе. Известно, что среди пострадавших машин есть автомобиль известного такси.
Информация о пострадавших уточняется. Детали происшествия предстоит выяснить.
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Источник:
bash.news
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