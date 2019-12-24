Авария в Туймазинском районе: столкнулись «Mercedes GLK» и «Renault Logan»

Инцидент произошел накануне, 23 декабря, около трёх часов дня в городе Туймазы.



Фото: ГИБДД РБ

По информации республиканского ГИБДД, на пересечении улиц Горького-Гафурова столкнулись «Mercedes GLK» под управлением 53-летней местной жительницы и «Renault Logan», за рулем которого находился 37-летний туймазинец. В результате водитель Logan с травмами госпитализирован.Всего 23 декабря на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых пострадали 10 человек. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,3 тысячи нарушений ПДД, задержаны 29 нетрезвых водителей, разыскан один ранее угнанный автомобиль.