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В Уфе мужчина кувалдой разнес платежный терминал

Добавлено: 24.12.19
Просмотров: 98
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина кувалдой разнес платежный терминал

В Уфе на улице Гоголя мужчина в заполненном магазине разбил кувалдой платежный терминал. Об этом сообщает МВД Башкирии.

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В помещении магазина 26-летний мужчина сначала привлек внимание посетителей и персонала тем, что громко объявил о своем намерении разбить терминал, затем приложил палец к губам, призывая наблюдающих людей к молчанию. После того, как внимание всех было обращено на него, злоумышленник начал бить по аппарату кувалдой.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Источник: gorobzor.ru
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