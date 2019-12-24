В Уфе мужчина кувалдой разнес платежный терминал

В помещении магазина 26-летний мужчина сначала привлек внимание посетителей и персонала тем, что громко объявил о своем намерении разбить терминал, затем приложил палец к губам, призывая наблюдающих людей к молчанию. После того, как внимание всех было обращено на него, злоумышленник начал бить по аппарату кувалдой.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram