В Уфе мужчина кувалдой разнес платежный терминал

В Уфе на улице Гоголя мужчина в заполненном магазине разбил кувалдой платежный терминал. Об этом сообщает МВД Башкирии.





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В помещении магазина 26-летний мужчина сначала привлек внимание посетителей и персонала тем, что громко объявил о своем намерении разбить терминал, затем приложил палец к губам, призывая наблюдающих людей к молчанию. После того, как внимание всех было обращено на него, злоумышленник начал бить по аппарату кувалдой.На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.