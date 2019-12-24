В Давлеканово загорелось заброшенное здание школы

Сегодня днем в городе Давлеканово загорелось здание бывшей школы, расположенное по улице Коммунистической.





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Фото: скрин видео

По прибытии пожарных установлено, что происходит горение на втором этаже двухэтажного неэксплуатируемого здания.Угрозы распространения нет. Открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.В этом здании раньше располагалась городская школа №6, уже около пяти лет оно не эксплуатируется.