В Давлеканово загорелось заброшенное здание школы

По прибытии пожарных установлено, что происходит горение на втором этаже двухэтажного неэксплуатируемого здания.
Угрозы распространения нет. Открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
В этом здании раньше располагалась городская школа №6, уже около пяти лет оно не эксплуатируется. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram