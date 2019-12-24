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В Давлеканово загорелось заброшенное здание школы

Добавлено: 24.12.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлеканово загорелось заброшенное здание школы

Сегодня днем в городе Давлеканово загорелось здание бывшей школы, расположенное по улице Коммунистической.

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По прибытии пожарных установлено, что происходит горение на втором этаже двухэтажного неэксплуатируемого здания.

Угрозы распространения нет. Открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом здании раньше располагалась городская школа №6, уже около пяти лет оно не эксплуатируется.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
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