Авария в Уфе: столкнулись маршрутка и три автомобиля

Накануне в Уфе на улице 50-лет Октября столкнулись отечественная «Нива» и маршрутный автобус «Peugeot Вoxer». После столкновения «Нива» врезалась в припаркованные иномарки «Mitsubishi ASX» и «Renault Logan».



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Блог Динара Гильмутдинова Подробности: https://gtrk.tv/novosti/159469-tri-avtomobilya-marshrutka-stolknulis-ufe-est-postradavshie

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в результате аварии пострадала водитель «Mitsubishi», которая в момент столкновения была в салоне машины. Автобус с 10 пассажирами следовал по маршруту 257к (Дагестанская — 21-я больница), никто из них не пострадал.