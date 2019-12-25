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Авария в Уфе: столкнулись маршрутка и три автомобиля

Добавлено: 25.12.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: столкнулись маршрутка и три автомобиля

Накануне в Уфе на улице 50-лет Октября столкнулись отечественная «Нива» и маршрутный автобус «Peugeot Вoxer». После столкновения «Нива» врезалась в припаркованные иномарки «Mitsubishi ASX» и «Renault Logan».

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Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в результате аварии пострадала водитель «Mitsubishi», которая в момент столкновения была в салоне машины. Автобус с 10 пассажирами следовал по маршруту 257к (Дагестанская — 21-я больница), никто из них не пострадал.


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Источник: gtrk.tv
Фото: Блог Динара Гильмутдинова Подробности: https://gtrk.tv/novosti/159469-tri-avtomobilya-marshrutka-stolknulis-ufe-est-postradavshie
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