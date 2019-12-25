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В Уфе объявились мошенники рассылающие письма о помощи от имени вице-премьера правительства

Добавлено: 25.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе объявились мошенники рассылающие письма о помощи от имени вице-премьера правительства

Сегодня, 25 декабря, вице-премьер правительства и министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова опубликовала в социальной сети информацию о том, что от ее имени неизвестные люди рассылают письма с просьбами о помощи.


Мошенники отправляют их в организации и предприятия региона.

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Документ значится за подписью Ивановой. В нем прописано, что нужно перечислить деньги на счет неизвестной фирмы. В «документе» говорится, что она якобы победила в конкурсе на обеспечение жителей республике жильем. Также мошенники добавили, что это делается из-за непростой экономической ситуации в республике.
— Внимание, это фальшивка! Я таких писем не подписывала и не рассылала. Будьте бдительны, пожалуйста, товарищи, — написала Иванова в социальных сетях.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Башинформ
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