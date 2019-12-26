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ДТП в Уфе: водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода

Добавлено: 26.12.19
Просмотров: 58
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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ДТП в Уфе: водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода

В столице Башкирии 26 декабря водитель грузовика сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

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На перекрестке улиц Рихарда Зорге и Степана Халтурина 52-летний местный житель, находясь за рулем КамАЗа, наехал на 60-летнюю женщину. Известно, что от полученных травм она скончалась в больнице.

Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.

Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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