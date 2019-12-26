ДТП в Уфе: водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода

В столице Башкирии 26 декабря водитель грузовика сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.



Фото: ГИБДД РБ

На перекрестке улиц Рихарда Зорге и Степана Халтурина 52-летний местный житель, находясь за рулем КамАЗа, наехал на 60-летнюю женщину. Известно, что от полученных травм она скончалась в больнице.Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.