ДТП в Уфе: водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода
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В столице Башкирии 26 декабря водитель грузовика сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.
Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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