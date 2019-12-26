В Чишминском районе школьник получил перелом позвоночника во время драки

В Башкирии конфлик двух школьников перерос в драку, в которой один из мальчишек получил перелом позвоночника. Сообщается, что инцидент произошел во время урока физкультуры в одной из школ в поселке Чишмы.





По информации ГТРК Башкортостан, региональное управление СКР начало доследственную проверку после сообщений о происшествии. Следователи будут опрашивать участников конфликта, их родителей, а также педагогический состав школы.

«Предстоит оценить степень тяжести причиненного вреда здоровью, установить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления», — прокомментировали инцидент со школьниками в пресс-службе ведомства.

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