Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Чишминском районе школьник получил перелом позвоночника во время драки

В Чишминском районе школьник получил перелом позвоночника во время драки

Добавлено: 26.12.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Чишминском районе школьник получил перелом позвоночника во время драки

В Башкирии конфлик двух школьников перерос в драку, в которой один из мальчишек получил перелом позвоночника. Сообщается, что инцидент произошел во время урока физкультуры в одной из школ в поселке Чишмы.


По информации ГТРК Башкортостан, региональное управление СКР начало доследственную проверку после сообщений о происшествии. Следователи будут опрашивать участников конфликта, их родителей, а также педагогический состав школы.

В Чишминском районе мужчина с ножом напал на своих друзей

Читайте также:

В Чишминском районе мужчина с ножом напал на своих друзей
«Предстоит оценить степень тяжести причиненного вреда здоровью, установить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления», — прокомментировали инцидент со школьниками в пресс-службе ведомства.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Белорецке сотрудницу полиции избил замначальника следственного отдела
Происшествия
В Белорецке сотрудницу полиции избил замначальника следственного отдела
В Нефтекамске пьяный мужчина устроил резню в одном из жилых домов
Происшествия
В Нефтекамске пьяный мужчина устроил резню в одном из жилых домов
В Уфе от соприкосновения с компьютером погиб школьник
Происшествия
В Уфе от соприкосновения с компьютером погиб школьник
В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника
Общество / Происшествия
В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком
Общество
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком
В одном из колледжей Уфы, во время урока физкультуры, умер первокурсник
Происшествия
В одном из колледжей Уфы, во время урока физкультуры, умер первокурсник
Следком России проведет доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram
Человек и закон
Следком России проведет доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram
В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево
Происшествия
В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: