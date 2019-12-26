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В Уфе в школьной столовой отравились два ученика: Роспотребнадзор начал проверку

Добавлено: 26.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в школьной столовой отравились два ученика: Роспотребнадзор начал проверку

Республиканский Роспотребнадзор организовал проверку уфимской школы №126. Об этом сообщает РБК-Уфа. Информацию подтвердили в приемной образовательного учреждения.


Напомним, накануне появились сообщения о массовом отравлении 100 школьников. Однако позднее информация была опровергнута городскими властями. Но все же двое учеников школы №126 были госпитализированы с пищевым отравлением в инфекционную больницу №4. 

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Ребята, по предварительной версии, после обеда почувствовали себя плохо. Специалисты проводят лабораторные исследования. Действия персонала школы оценит районная прокуратура.
— В настоящее время они госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтерит и пищевая токсикоинфекция в стабильно-тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Случаев госпитализации по тем же причинам других учащихся школы не зафиксировано, — рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.


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Источник: proural.info
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