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Массовая авария на трассе Уфа-Оренбург: столкнулись 4 автомобиля

Добавлено: 27.12.19
Просмотров: 114
Рубрика: Общество / Происшествия
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Массовая авария на трассе Уфа-Оренбург: столкнулись 4 автомобиля

Массовая авария произошла на трассе Уфа-Оренбург 27 декабря. Столкнулись сразу четыре автомобиля: два бензовоза Scania и MAN и две легковые машины Сhery Tiggo 2 и ВАЗ-2114.

По данным республиканского МЧС, из-за удара топливо одного из баков разлилось на проезжую часть. Спасатели создали так называемую пенную подушку.

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«Погибших и пострадавших нет. Движение на месте ДТП временно ограничено. Работают сотрудники ГИБДД», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Легковой и грузовой транспорт, кроме фур, пустили по трассе. Рядом с местом ЧП есть три стационарных пункта обогрева — кафе.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
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