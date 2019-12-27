Массовая авария на трассе Уфа-Оренбург: столкнулись 4 автомобиля
Комментарии (0)
Загрузка...
Массовая авария произошла на трассе Уфа-Оренбург 27 декабря. Столкнулись сразу четыре автомобиля: два бензовоза Scania и MAN и две легковые машины Сhery Tiggo 2 и ВАЗ-2114.
По данным республиканского МЧС, из-за удара топливо одного из баков разлилось на проезжую часть. Спасатели создали так называемую пенную подушку.
Читайте также:Авария в Хайбуллинском районе: столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114, погиб пассажир
«Погибших и пострадавших нет. Движение на месте ДТП временно ограничено. Работают сотрудники ГИБДД», — уточнили в пресс-службе ведомства.Легковой и грузовой транспорт, кроме фур, пустили по трассе. Рядом с местом ЧП есть три стационарных пункта обогрева — кафе.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
Массовая авария в Башкирии: на трассе Туймазы – Октябрьский столкнулись автобус и два автомобиля
Происшествия
Массовая авария в Уфе: на трассе «Уфа-Аэропорт» столкнулись несколько иномарок и груженый КамАЗ
Происшествия
Авария в Дюртюлинском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Шевроле Круз», погиб водитель
Происшествия
ДТП в Ишимбайском районе: на трассе столкнулись три автомобиля, две машины вылетели в кювет
Происшествия
Авария в Куюргазинском районе: недалеко от Аскарово столкнулись ВАЗ-2114 и грузовая «Газель»
Происшествия
Авария на трассе Уфа-Оренбург: в районе поселка Локотки, столкнулись несколько автомобилей
Происшествия
В Кушнаренковском районе в ДТП дотла сгорел автомобиль
Общество / Происшествия
В Башкирии летняя резина стала причиной смерти двух людей в ДТП