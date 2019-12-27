Массовая авария на трассе Уфа-Оренбург: столкнулись 4 автомобиля

Массовая авария произошла на трассе Уфа-Оренбург 27 декабря. Столкнулись сразу четыре автомобиля: два бензовоза Scania и MAN и две легковые машины Сhery Tiggo 2 и ВАЗ-2114.



По данным республиканского МЧС, из-за удара топливо одного из баков разлилось на проезжую часть. Спасатели создали так называемую пенную подушку.

«Погибших и пострадавших нет. Движение на месте ДТП временно ограничено. Работают сотрудники ГИБДД», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Фото: МЧС по РБ

Легковой и грузовой транспорт, кроме фур, пустили по трассе. Рядом с местом ЧП есть три стационарных пункта обогрева — кафе.