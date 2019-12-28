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Житель Краснокамского района напал с ножом на знакомого

Добавлено: 28.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
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Житель Краснокамского района напал с ножом на знакомого

Ночью 27 декабря в Краснокамском районе в медучреждение доставили 35-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения с колото-резаным ранением грудной клетки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба МВД по РБ.


Полицейскими предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил в ходе конфликта со своим 41-летним знакомым. Подозреваемый в ходе распития спиртного из-за возникшей ссоры нанес своему товарищу удар кухонным ножом. Ранее судимый подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Нож изъят.

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Следователем Отдела МВД России по Краснокамскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается. Потерпевший находится под присмотром медиков.
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Источник: gorobzor.ru
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