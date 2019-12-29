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Вахтовик из Миякинского района Башкирии погиб во время взрыва на буровой

Добавлено: 29.12.19
Просмотров: 31
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Миякинский район
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Вахтовик из Миякинского района Башкирии погиб во время взрыва на буровой

28 декабря, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло ЧП на буровой установке. В результате взрыва и пожара на месторождении в Пуровском районе ЯНАО, погибли два человека – оба были помощниками бурильщика. Один из них оказался уроженцем Миякинского района Башкирии.

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Как сообщают источники «Комсомолки», по предварительным данным, на буровой установке взорвалась газо-воздушная смесь, из-за этого начался пожар. Житель нашей республики Расим А. погиб при пожаре. Еще один погибший - уроженец Волгограда. Также в огне пострадал бурильщик. Все они работали на Ямале вахтовым методом.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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