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На трассе между Салаватом и Стерлитамаком загорелся ЗАЗ-Chance

Добавлено: 29.12.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
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На трассе между Салаватом и Стерлитамаком загорелся ЗАЗ-Chance

28 декабря, на трассе между Салаватом и Стерлитамаком произошло возгорание автомобиля марки ЗАЗ-Chance. Фото появилось в соцсетях. Со слов очевидцев, легковушка вспыхнула прямо на ходу, после чего водитель успел вырулить на обочину.


— У «Шанса» не было шансов, — пишут в комментариях под постом.

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Автомобиль сгорел дотла Фото: Дорожный патруль Уфа / vk.comПо их словам, лишь несколько автомобилей остановились на подмогу, остальные просто проезжали мимо, не сбавляя скорости. Как видно по кадрам, автомобиль сгорел дотла. Информация по погибшим и раненым уточняется.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Дорожный патруль Уфа / vk.com
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