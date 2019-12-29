На трассе между Салаватом и Стерлитамаком загорелся ЗАЗ-Chance

28 декабря, на трассе между Салаватом и Стерлитамаком произошло возгорание автомобиля марки ЗАЗ-Chance. Фото появилось в соцсетях. Со слов очевидцев, легковушка вспыхнула прямо на ходу, после чего водитель успел вырулить на обочину.





— У «Шанса» не было шансов, — пишут в комментариях под постом.



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Фото: Дорожный патруль Уфа / vk.com

Автомобиль сгорел дотла Фото: Дорожный патруль Уфа / vk.comПо их словам, лишь несколько автомобилей остановились на подмогу, остальные просто проезжали мимо, не сбавляя скорости. Как видно по кадрам, автомобиль сгорел дотла. Информация по погибшим и раненым уточняется.