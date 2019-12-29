В Туймазинском районе душевнобольной сын до смерти избил своего отца

80-летнего жителя Башкирии убил собственный душевнобольной сын.





Известно, что 53-летний мужчина-инвалид из Туймазинского района напал на собственного отца еще в прошлом месяце, однако информация о случившемся появилась только сейчас. В больницу доставили жестоко избитого 80-летнего мужчину. У несчастного была буквально раздроблена грудная клетка – душегуб ожесточенно бил именно в это место. Как сообщает источник «КП-Уфа», через день пенсионер скончался в больнице.

Сын-убийца в тюрьму в итоге так и не попал. Дело в том, что он является инвалидом, страдающим от шизофрении. Не исключено, что именно этот фактор толкнул мужчину на жестокое преступление против собственного отца. Примечательно, что спецлечебница, куда направили мужчину, находится в его родном селе.