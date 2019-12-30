В Стерлитамаке подросток получил травмы запуская фейерверки

В Стерлитамаке 29 декабря во дворе многоквартирного жилого дома при запуске фейерверка пострадал несовершеннолетний. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 30 декабря сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.





«При использовании пиротехнического изделия получил термические ожоги лица и рук 17-летний подросток. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в ожоговое отделение городской больницы», — сказал руководитель ведомства и призвал жителей региона соблюдать правила применения пиротехнических изделий, в том числе не допускать использование пиротехники детьми, а также нетрезвыми лицами.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Кроме того, для обеспечения безопасного проведения новогодних и рождественских праздников Фарит Гумеров предложил с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории республики ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.