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В Стерлитамаке подросток получил травмы запуская фейерверки

Добавлено: 30.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке подросток получил травмы запуская фейерверки

В Стерлитамаке 29 декабря во дворе многоквартирного жилого дома при запуске фейерверка пострадал несовершеннолетний. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 30 декабря сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.


«При использовании пиротехнического изделия получил термические ожоги лица и рук 17-летний подросток. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в ожоговое отделение городской больницы», — сказал руководитель ведомства и призвал жителей региона соблюдать правила применения пиротехнических изделий, в том числе не допускать использование пиротехники детьми, а также нетрезвыми лицами.

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Кроме того, для обеспечения безопасного проведения новогодних и рождественских праздников Фарит Гумеров предложил с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории республики ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

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Источник: www.bashinform.ru
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