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В Кугарчинском районе мужчина застрелил своего приятеля на охоте

Добавлено: 30.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском районе мужчина застрелил своего приятеля на охоте

В Кугарчинском районе Башкортостана в воскресенье, 29 декабря, во время охоты произошел несчастный случай. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, двое друзей решили поохотиться на кабана.

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«Мужчины приехали в лес. Рассредоточились. В какой-то момент 37-летнему охотнику послышался шорох в кустах. Скорее всего, мужчина решил, что это зверь, и выстрелил в сторону звуков. Но пуля попала в его 62-летнего коллегу по оружию. Мужчина от полученного ранения скончался на месте происшествия», — пояснил собеседник.

Тело погибшего передано судмедэкспертам. Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

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Источник: www.bashinform.ru
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