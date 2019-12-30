В Янауле женщина зарубила топором своего сожителя

В отношении 39-летней жительницы г. Янаула возбуждено уголовное дело по статье «убийство».





Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РБ, днем 27 декабря дома между сожителями произошла ссора. Мужчина стал угрожать женщине расправой, после чего пара легла спать. Вскоре, заметив, что мужчина уснул, обвиняемая встала, взяла топор и нанесла им несколько ударов по голове своему сожителю, от полученных ранений последний скончался на месте.



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После этого женщина поместила топор в печь и разожгла ее, а сама пошла к соседям и сообщила, что обнаружила тело сожителя. Однако, следователи установили ее причастность к убийству. Под тяжестью собранных доказательств женщина созналась в содеянном, написав явку с повинной.В настоящее время с задержанной проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.