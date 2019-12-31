В Баймаке подросток упал со стула и порезал себе шею
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии подросток упал со стула и порезал себе шею при проведении хозяйственных работ в своем доме.
Обстоятельства выясняются.
Источник:
ren.tv
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Стерлитамаке нашли тело подростка с пакетом на голове
Происшествия
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
Происшествия
В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео
Происшествия
В Белокатайском районе умер подросток надышавшись газом из баллончика
Происшествия
В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Уфе подросток отравился и умер надышавшись газом из зажигалки
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке школьник из Башкирии напал с ножом на учителя и поджег класс