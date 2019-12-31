В Баймаке подросток упал со стула и порезал себе шею

В Башкирии подросток упал со стула и порезал себе шею при проведении хозяйственных работ в своем доме.



Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел 30 декабря в городе Баймак . Тело 17-летнего подростка нашли в доме на улице Куйбышева. Отмечается, что он порезал шею о шлифовальную машину.Обстоятельства выясняются.