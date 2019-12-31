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В Баймаке подросток упал со стула и порезал себе шею

Добавлено: 31.12.19
Просмотров: 11
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймаке подросток упал со стула и порезал себе шею

В Башкирии подросток упал со стула и порезал себе шею при проведении хозяйственных работ в своем доме. 

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Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел 30 декабря в городе Баймак. Тело 17-летнего подростка нашли в доме на улице Куйбышева. Отмечается, что он порезал шею о шлифовальную машину. 

Обстоятельства выясняются. 

Источник: ren.tv
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