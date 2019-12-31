Пожар в Уфе: в заброшенном здании обнаружили два тела

В Уфе в 05:58 произошел пожар на улице Собинова, сообщает региональное МЧС.



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Фото: МЧС по РБ

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в неэксплуатируемом здании 15х7 метров. Пожар локализован в 06:18. Открытое горение ликвидировано в 06:22. В ходе тушения пожара обнаружены двое погибших, личности устанавливаются.Причина пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.