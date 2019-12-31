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Пожар в Уфе: в заброшенном здании обнаружили два тела

Добавлено: 31.12.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Пожар в Уфе: в заброшенном здании обнаружили два тела

В Уфе в 05:58 произошел пожар на улице Собинова, сообщает региональное МЧС.

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На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в неэксплуатируемом здании 15х7 метров. Пожар локализован в 06:18. Открытое горение ликвидировано в 06:22. В ходе тушения пожара обнаружены двое погибших, личности устанавливаются.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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