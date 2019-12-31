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Жителям Иглинского района под Новый год отключили электричество

Добавлено: 31.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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Жителям Иглинского района под Новый год отключили электричество

В деревне Тауш Иглинского района Башкирии отключили электричество. В населенном пункте около 200 домов.


Жители не могут дозвониться до аварийной диспетчерской, там им отвечает автоответчик.

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«Большинство домов на электрическом отоплении, на улице мороз, здания остывают моментально. Кроме того, автоответчик сообщает, что света нет и в деревнях Алаторка и Березовка», — сообщил агентству «Башинформ» местный житель Артур Байбурин.
«Это аварийное отключение. На территории нашего района в такую ветреную погоду часто бывают обрывы из-за падения опор, так как они не все из бетона, встречаются и деревянные. Сегодня ситуация осложняется тем, что идет снег, на проводах образуется наледь, что вызывает обрывы. В нескольких населенных пунктах района есть отключения, там работают энергетики. Что касается деревни Тауш, сейчас специалисты будут искать место обрыва. Когда электричество будет включено, пока не известно», — сказал глава администрации Иглинского района Башкирии Николай Самойленко.
МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных условиях — в отдельных районах ожидается метель, ночью местами порывы 15-20 метров в секунду.

Прогнозируется облачная погода. Снег, ночью по югу сильный. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8, днем 0,-5.

На автодорогах ухудшение видимости до 500-1000 метров.

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Источник: www.bashinform.ru
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