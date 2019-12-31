Жителям Иглинского района под Новый год отключили электричество

В деревне Тауш Иглинского района Башкирии отключили электричество. В населенном пункте около 200 домов.





Жители не могут дозвониться до аварийной диспетчерской, там им отвечает автоответчик.

«Большинство домов на электрическом отоплении, на улице мороз, здания остывают моментально. Кроме того, автоответчик сообщает, что света нет и в деревнях Алаторка и Березовка», — сообщил агентству «Башинформ» местный житель Артур Байбурин.

«Это аварийное отключение. На территории нашего района в такую ветреную погоду часто бывают обрывы из-за падения опор, так как они не все из бетона, встречаются и деревянные. Сегодня ситуация осложняется тем, что идет снег, на проводах образуется наледь, что вызывает обрывы. В нескольких населенных пунктах района есть отключения, там работают энергетики. Что касается деревни Тауш, сейчас специалисты будут искать место обрыва. Когда электричество будет включено, пока не известно», — сказал глава администрации Иглинского района Башкирии Николай Самойленко.



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МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных условиях — в отдельных районах ожидается метель, ночью местами порывы 15-20 метров в секунду.Прогнозируется облачная погода. Снег, ночью по югу сильный. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8, днем 0,-5.На автодорогах ухудшение видимости до 500-1000 метров.