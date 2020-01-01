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Авария в Стерлитамакском районе: столкнулись «Мицубиши Лансер» и «ВАЗ-2107», погиб человек

Добавлено: 01.01.20
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Авария в Стерлитамакском районе: столкнулись «Мицубиши Лансер» и «ВАЗ-2107», погиб человек

Вечером 31 декабря во время метели в Стерлитамакском районе Башкортостана случилось страшное ДТП, в котором погиб один человек, а еще несколько серьезно пострадали.

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Около семи часов вечера на 119 километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись «Мицубиши Лансер» и «ВАЗ-2107». По предварительным данным, травмы получили четверо человек, среди которых – ребенок. Один человек погиб. Информация о трагедии уточняется.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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