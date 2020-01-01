В Башкирии в новогоднюю ночь произошло более 36 пожаров

В Башкирии в новогоднюю ночь произошло 37 пожаров, 25 из которых в жилом секторе. В основном горели бани и бревенчатые дома в деревнях республики. Такую сводку по состоянию на 6 утра обнародовало МЧС по РБ. О погибших и пострадавших не сообщается.





Бревенчатые дома горели в селе Караидель Караидельского района, в селе Иглино Иглинского района, в селе Знаменка Белебеевского района, в селе Раевский Альшеевского района, в селе Бедево-Поляна Благовещенского района, селе Кушнаренково Кушнаренковского района, Давлеканово и садовый домик в черте Уфы.

Возгорание в банях зафиксированы в Михайловке Уфимского района, в деревне Новокульчубаево Бирского района, в деревне Новостроево Белебеевского района, в деревнях Улу-Теляк и Сарт-Лобово Иглинского района, в селе Федоровка Федоровского района, в селе Калмашбашево Чекмагушевского района, в селе Чулпан Туймазинского района, в Нефтекамске и два раза в Уфе.Также зафиксирован пожар в дощатом сарае в деревне Новобалтачево Балтачевского района.В остальных случаях горели неэксплуатируемые здания.