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ДТП между Баймаком и Юлдыбаево: водитель сбил лошадь и вылетел с дороги | видео

Добавлено: 01.01.20
Просмотров: 11
Рубрика: Общество / Происшествия
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ДТП между Баймаком и Юлдыбаево: водитель сбил лошадь и вылетел с дороги | видео

Вчера, 31 декабря, на трассе Ира-Магнитогорск, между Юлдыбаево и Баймаком, водитель на иномарке сбил лошадь и улетел с дороги. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

По предварительным данным, мужчина жив и сейчас находится в больнице. К сожалению, животное погибло.

Источник: gtrk.tv
Видео: youtu.be
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