ДТП между Баймаком и Юлдыбаево: водитель сбил лошадь и вылетел с дороги | видео

Вчера, 31 декабря, на трассе Ира-Магнитогорск, между Юлдыбаево и Баймаком, водитель на иномарке сбил лошадь и улетел с дороги. Об этом сообщает региональная ГИБДД.



По предварительным данным, мужчина жив и сейчас находится в больнице. К сожалению, животное погибло.