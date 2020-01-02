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Массовая авария в Дюртюлинском районе произошедшая 31 декабря попала на видео

Добавлено: 02.01.20
Просмотров: 67
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Массовая авария в Дюртюлинском районе произошедшая 31 декабря попала на видео

В сети появилась видеозапись момента смертельной аварии в Дюртюлинском районе, унесшей жизни двух молодых женщин. Как пишут в соцсетях местные жители, в результате трагедии пятеро детей остались сиротами.


«У Римы сиротами остались трое детей. У Гульнары двое детей. Сын, который был в ДТП, сейчас находится в коме. Остальные двое детей тоже в больнице».

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Интернет-пользователи отмечают, что данный участок трассы крайне аварийный.
«Там опасный участок, асфальт ровный и можно «притопить», но люди, которые часто ездят там, знают, что это иллюзия. Там есть места, где не видать встречку и она «выходит из-под земли»».
Напомним, 31 декабря на трассе Москва-Уфа неподалеку от Дюртюлей произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Столкнулись ВАЗ-2113, «Chevrolet Lacetti», грузовик КамАЗ и «Kia Rio».

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Источник: gtrk.tv
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