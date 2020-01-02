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Авария в Благовещенске: водитель иномарки протаранил ворота кладбища

Добавлено: 02.01.20
Просмотров: 40
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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Авария в Благовещенске: водитель иномарки протаранил ворота кладбища

Серьезная авария произошла в башкирском Благовещенске. Водитель иномарки протаранил ворота кладбища. Фотографии происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

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Судя по повреждениям автомобиля, скорость была достаточно высокой: передняя часть машины полностью искорёжена, а массивные кладбищенские ворота от удара частично разрушились.
«Куда он так торопился? На тот свет?»
«Без очереди хотел на кладбище», — пишут в соцсетях интернет-пользователи. 
О состоянии водителя не сообщается. Подробности ДТП выясняются. На месте работают все необходимые спецслужбы.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Instagram / @bash.dtp.official
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