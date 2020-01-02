Авария в Благовещенске: водитель иномарки протаранил ворота кладбища
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Серьезная авария произошла в башкирском Благовещенске. Водитель иномарки протаранил ворота кладбища. Фотографии происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
«Куда он так торопился? На тот свет?»О состоянии водителя не сообщается. Подробности ДТП выясняются. На месте работают все необходимые спецслужбы.
«Без очереди хотел на кладбище», — пишут в соцсетях интернет-пользователи.
«Без очереди хотел на кладбище», — пишут в соцсетях интернет-пользователи.
Источник:
gtrk.tv
Фото: Instagram / @bash.dtp.official
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