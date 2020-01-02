В Белорецком районе дочь набросилась с ножом на своего отца

Сегодня, 2 января, в Белорецком районе полицейские задержали 40-летнюю женщину, которая пырнула ножом своего отца в грудь. Между членами семьи разыгралась вовсе не шуточная кровавая бойня. Сейчас 63-летний мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.





— По предварительной информации, между отцом и дочерью произошла конфликтная ситуация, которая перешла в ссору. В ходе скандала разгневанная, неработающая, ранее судимая по ст.228 40-летняя женщина схватилась за нож и нанесла своему отцу удар в грудь, — рассказали в МВД по РБ.

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Известно, что в ходе осмотра изъят нож, женщина дала признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 111 УК РФ.