Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»
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Сегодня, 2 января, в Белорецком районе столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло». ДТП произошло на трассе Белорецк-Отнурок.
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Подробности происшествия выясняются.
Источник:
gtrk.tv
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС Подробности: https://gtrk.tv/novosti/160199-dtp-chetyrmya-postradavshimi-proizoshlo-beloreckom-rayone
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