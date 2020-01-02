Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»

Сегодня, 2 января, в Белорецком районе столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло». ДТП произошло на трассе Белорецк-Отнурок.



Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС Подробности: https://gtrk.tv/novosti/160199-dtp-chetyrmya-postradavshimi-proizoshlo-beloreckom-rayone

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, на место ЧП выезжали спасатели, которые деблокировали постращавшего из иномарки и передали его бригаде скорой помощи.Подробности происшествия выясняются.