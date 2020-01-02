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Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»

Добавлено: 02.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»

Сегодня, 2 января, в Белорецком районе столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло». ДТП произошло на трассе Белорецк-Отнурок.

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Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, на место ЧП выезжали спасатели, которые деблокировали постращавшего из иномарки и передали его бригаде скорой помощи.

Подробности происшествия выясняются.

Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС Подробности: https://gtrk.tv/novosti/160199-dtp-chetyrmya-postradavshimi-proizoshlo-beloreckom-rayone
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