В Уфе на заводе «ОДК-УМПО» работнице отрезало палец на неисправном оборудовании
Инцидент произошел на ПАО «ОДК-УМПО». Работнице отрезало большой палец левой руки из-за неисправного механизма. Как выяснилось позднее, неисправность в работе прибора была замечена еще две недели назад.
На днях Гострудинспеция РБ завершила расследование несчастного случая. По данным пресс-службы ведомства, 29 октября дефектоскопист работала в третью смену. При инфракрасном освещении сотрудница завода нарезала рентгеновскую плёнку нужного размера на ножницах, управляемых при помощи педали. В какой-то момент работнице нужно было убрать отрезок плёнки, который мешал качественной нарезке листов. Женщина убрала ногу с педали управления и не дождалась полной остановки оборудования. В тот момент, когда она протянула руку в зону режущих ножей, ножницы сработали и ампутировали большой палец левой руки. На место ЧП вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в ГКБ № 21 Уфы.
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К несчастному случаю привели эксплуатация неисправного механизма, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. На лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, возбуждено административное производство.
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