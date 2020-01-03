В Уфе на заводе «ОДК-УМПО» работнице отрезало палец на неисправном оборудовании

Инцидент произошел на ПАО «ОДК-УМПО». Работнице отрезало большой палец левой руки из-за неисправного механизма. Как выяснилось позднее, неисправность в работе прибора была замечена еще две недели назад.





На днях Гострудинспеция РБ завершила расследование несчастного случая. По данным пресс-службы ведомства, 29 октября дефектоскопист работала в третью смену. При инфракрасном освещении сотрудница завода нарезала рентгеновскую плёнку нужного размера на ножницах, управляемых при помощи педали. В какой-то момент работнице нужно было убрать отрезок плёнки, который мешал качественной нарезке листов. Женщина убрала ногу с педали управления и не дождалась полной остановки оборудования. В тот момент, когда она протянула руку в зону режущих ножей, ножницы сработали и ампутировали большой палец левой руки. На место ЧП вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в ГКБ № 21 Уфы.



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Как показало проведенное расследование, сбой в работе оборудования пострадавшая женщина заметила еще две недели назад до несчастного случая. Однако, сотрудница никому не сообщила о неисправности и справлялась с трудностями в работе самостоятельно. Проверка технического состояния оборудования показала, что причиной сбоя стало ослабление крепёжных элементов узла выключения ножниц.К несчастному случаю привели эксплуатация неисправного механизма, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. На лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, возбуждено административное производство.