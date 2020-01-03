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Авария в Иглинском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2109 и «Лада Гранта», пострадали дети

Добавлено: 03.01.20
Просмотров: 25
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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Авария в Иглинском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2109 и «Лада Гранта», пострадали дети

Авария с тремя пострадавшими произошла накануне ночью, 2 января, в Иглинском районе.


Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, столкнулись встречные ВАЗ девятой модели под управлением 68-летнего местного жителя и «Лада Гранта», за рулем которой находится 27-летний мужчина. В ДТП получили травмы пассажиры «девятки»: 34-летний мужчина и две его дочери 12 и 16 лет. С травмами всех пострадавших доставили в больницу.

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Дорожные полицейские выясняют причины аварии. Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 12 ДТП, в которых получили травмы 18 человек.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Блог Динара Гильмутдинова Подробности: https://gtrk.tv/novosti/160205-otec-dvumya-dochermi-popali-bolnicu-dtp-bashkirii
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