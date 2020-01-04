В аварии в Давлеканово пострадали шесть человек

Два легковых авто столкнулись в городе Давлеканово в Башкирии.



Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии погиб человек. Еще шестеро пострадали.Среди раненых - трое детей. Они получили незначительные травмы.На месте работают сотрудники правоохранительных органов.