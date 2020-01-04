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В аварии в Давлеканово пострадали шесть человек

Добавлено: 04.01.20
Просмотров: 22
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В аварии в Давлеканово пострадали шесть человек

Два легковых авто столкнулись в городе Давлеканово в Башкирии.

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Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии погиб человек. Еще шестеро пострадали.

Среди раненых - трое детей. Они получили незначительные травмы.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник: ren.tv
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