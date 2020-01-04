В аварии в Давлеканово пострадали шесть человек
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Два легковых авто столкнулись в городе Давлеканово в Башкирии.
Среди раненых - трое детей. Они получили незначительные травмы.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Источник:
ren.tv
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