В Туймазинском районе мужчина ограбил дом
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В дежурную часть ОМВД России по Туймазинскому району обратился житель села Первомайское с заявлением о краже.
Сотрудниками полиции, выехавшими на место происшествия, было установлено, что злоумышленник проник в дом, разбив окно пока хозяев не было дома. Из помещения он похитил деньги суммой около 5 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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