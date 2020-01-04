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В Туймазинском районе мужчина ограбил дом

Добавлено: 04.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе мужчина ограбил дом

В дежурную часть ОМВД России по Туймазинскому району обратился житель села Первомайское с заявлением о краже.

Сотрудниками полиции, выехавшими на место происшествия, было установлено, что злоумышленник проник в дом, разбив окно пока хозяев не было дома. Из помещения он похитил деньги суммой около 5 тысяч рублей.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районной полиции подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 49-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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