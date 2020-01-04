В Туймазинском районе мужчина ограбил дом

В дежурную часть ОМВД России по Туймазинскому району обратился житель села Первомайское с заявлением о краже.



Сотрудниками полиции, выехавшими на место происшествия, было установлено, что злоумышленник проник в дом, разбив окно пока хозяев не было дома. Из помещения он похитил деньги суммой около 5 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районной полиции подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 49-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».