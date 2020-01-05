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Авария под Уфой: в одном из автомобилей зажало водителя

Добавлено: 05.01.20
Просмотров: 28
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария под Уфой: в одном из автомобилей зажало водителя

Инцидент произошёл 4 января около двенадцати часов ночи. На повороте в деревню Алексеевку столкнулись два автомобиля. Одному из водителей требовалась срочная помощь спасателей.


«Лада Гранта» и «Фольксваген» столкнулись прямо на повороте. Машины получили серьёзные механические повреждения. Поломка отечественного автомобиля была настолько серьёзной, что водителя сильно зажало, и без помощи спасателей вытащить его было невозможно.

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К счастью, отряд спасателей оперативно прибыл на место происшествия. Водителя удалось вытащить с помощью специального оборудования. Его и пассажира «Лады» доставили в больницу. Обстоятельства аварии предстоит уточнить.
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Источник: bash.news
Фото: УГЗ г. Уфы.
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