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Авария в Салаватском районе: в столкновении «Пежо 407» и «Хендай Анцент» пострадали 7 человек

Добавлено: 06.01.20
Просмотров: 117
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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Авария в Салаватском районе: в столкновении «Пежо 407» и «Хендай Анцент» пострадали 7 человек

В Салаватском районе Башкирии между деревнями Аркаулово и Шарипово столкнулись «Пежо 407» и «Хендай Анцент». Как сообщили «Вести-Башкортостан» в пресс-службе МЧС по РБ, в результате ДТП пострадали 7 человек, 4 из которых – дети.


С различными травмами всех пострадавших доставили в Месягутовскую центральную районную больницу.

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«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. Информация уточняется», — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Сегодня, 6 января, в Белорецком районе произошла серьезная авария, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.На 212 километре трассы Уфа-Белорецк столкнулись «ВАЗ-2121» и «Мазда 6».
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Источник: gtrk.tv
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
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