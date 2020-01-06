Авария в Салаватском районе: в столкновении «Пежо 407» и «Хендай Анцент» пострадали 7 человек

В Салаватском районе Башкирии между деревнями Аркаулово и Шарипово столкнулись «Пежо 407» и «Хендай Анцент». Как сообщили «Вести-Башкортостан» в пресс-службе МЧС по РБ, в результате ДТП пострадали 7 человек, 4 из которых – дети.





С различными травмами всех пострадавших доставили в Месягутовскую центральную районную больницу.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. Информация уточняется», — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

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Фото: пресс-служба МЧС по РБ