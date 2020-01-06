В аварии в Салаватском районе пострадали 9 человек, в том числе дети

Сегодня, 6 января, в 16:30 в Салаватском районе на 63 км трассы Кропачево – Месягутово – Ачит столкнулись встречные машины «Hyundai Accent», под управлением 40-летнего жителя Салавата, и «Peugeot 301», за рулем которого находился 41-летний житель Челябинской области.
По данным пресс-службы МВД по РБ, в результате ДТП получили телесные повреждения двое пассажиров «Peugeot» 36-летняя женщина и 15-летняя девочка, а также 38-летняя пассажирка «Hyundai». Всего в больницу для осмотра были доставлены 9 человек. Подробности и обстоятельства аварии установят полицейские в ходе расследования.
Кроме того, сегодня в Уфе около 19:00 напротив дома 13 по улице 50-лет СССР «Шевроле Каптива», двигаясь со стороны улицы Зорге в сторону Проспекта Октября, наехал на 23-летнего парня