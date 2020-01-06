В аварии в Салаватском районе пострадали 9 человек, в том числе дети

Сегодня, 6 января, в 16:30 в Салаватском районе на 63 км трассы Кропачево – Месягутово – Ачит столкнулись встречные машины «Hyundai Accent», под управлением 40-летнего жителя Салавата, и «Peugeot 301», за рулем которого находился 41-летний житель Челябинской области.



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Фото: пресс-служба МВД по РБ