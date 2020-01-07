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В Татышлинском районе пьяные супруги избили и ограбили пенсионерку

Добавлено: 07.01.20
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
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В Татышлинском районе пьяные супруги избили и ограбили пенсионерку

Татышлинские полицейские устанавливают обстоятельства преступления, совершенного тремя жителями села Шулганово. Посреди ночи пьяные приятели вломились в дом к одинокой женщине, избили и отобрали у нее пенсию.


29-летняя женщина и двое супругов 33 и 29 лет захотели продолжить праздновать новый год и решились на разбой. Пьяная компания выдернула дверь в доме местной жительницы и разбудила ее. Налетчики стали требовать у 68-летней женщины деньги, навешивая тумаки и избивая по лицу.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, пенсионерка не выдержала побоев и рассказала, где лежат сбережения. Приятели достали деньги и попросту ушли. Пострадавшую доставили в больницу, после чего она обратилась за помощью полицейских. Злоумышленников быстро задержали – все они оказались безработными. При этом у семейной пары на иждивении находятся несколько детей. С учетом тяжести совершенного преступления, детей, скорее всего, изымут из семьи.
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Источник: www.sobkor02.ru
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